Добропольский район: Как в селах Донетчины решают проблемы благоустройства (Фото). Новости

В селах Добропольского района Донетчины местные громады капитально отремонтировали детский сад, реконструировали водонапорную башню и построили новую гибридную солнечную батарею. Об этом сегодня, 26 марта, на своей странице в Facebook рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, в селе Золотой Колодец из местного бюджета выделили 1 млн 540 тыс. грн на ремонт детского сада, а также 474 тыс. грн на водонапорную башню и 1 млн 421 тыс. грн на солнечную электростанцию в селе Кучеров Яр.

Фото: Facebook / Александр Куць Фото: Facebook / Александр Куць Фото: Facebook / Александр Куць Фото: Facebook / Александр Куць Фото: Facebook / Александр Куць Фото: Facebook / Александр Куць

«Благодаря децентрализации громады получили реальные финансовые возможности для своего развития. Детсад теперь способен принимать 30 детей из Золотого Колодца и окружающих сел, солнечная электростанция позволяет освещать улицы и обеспечивает электричеством скважину, благодаря которой люди имеют воду круглосуточно», – написал Куць.

«И это только начало. Вскоре в саду появятся новые площадки, в селе Кучеров Яр отремонтируют дорогу. Каждое украинское село должно быть богатым и комфортным – все возможности для этого есть», – добавил губернатор.