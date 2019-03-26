В честь Кобзона: В «ДНР» хотят переименовать «Юность». Новости

Дворцу молодежи «Юность» в неподконтрольном украинским властям Донецке хотят присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передают местные интернет-ресурсы.

Как утверждает Горохов, в Донецке будет восстановлен самый крупный концертный зал – Дворец молодежи «Юность». «Он будет носить имя Кобзона», – заявил «министр».

По словам Горохова, содействие в восстановлении окажет семья артиста и депутаты Госдумы РФ. На эти цели планируется потратить порядка 0,5 млрд руб. (0,2 млрд грн по местному курсу на 26.03.2019).

Отметим, что о планах по реконструкции дворца и возможном его переименовании в «ДНР» уже заявляли: в сентябре 2018 года.

Напомним, 30 августа 2003 года в Донецке установили скульптуру Иосифа Кобзона работы Александра Рукавишникова. Ровно через 15 лет, в этот же день, российский артист скончался.

Напомним, до войны в ДМ «Юность» работали 12 крупных творческих студий, и занималось порядка 1300 детей. Залы Дворца могли вместить до тысячи человек. А бассейн в мирное время ежедневно посещали до 400-450 детей и взрослых.

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