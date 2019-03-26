Геращенко рассказала, о чем завтра будут вести переговоры в Минске. Новости

Украинская сторона в среду, 27 марта, в ходе очередных переговоров в Минске поднимет ряд вопросов, связанных с жизнеобеспечением жителей Донбасса. Об этом сегодня, 26 марта, на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

«Украинская делегация в Минске завтра обратится в РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит 5 лет назад российскими оккупантами, из-за постоянных обстрелов не удавалось закончить реконструкцию, во время ремонтных работ в январе этого года были ранены 5 рабочих. Вопрос Красногоровки завтра будем поднимать и на группах, и на ТКГ» – написала она.

«Также, как и требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое", который украинская сторона открыла 24 марта», – добавила Геращенко.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ заявляла, что в Минске завтра также намерены обсудить вопрос обмена пленными с «Л-ДНР» и обмен россиян, осужденных в Украине, на политзаключенных Кремля, которые украинская сторона предлагает провести 30 марта.

Напомним, 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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