Ситуация в пунктах пропуска днем 26 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«V»: «11:03. "Каргилл" из Донецка раз в 40 минут протяжка. Машины от спуска на блоках»;

Виталий: «12:40. "Каргилл". Общая на мосту, льгота 40»;

«V»: «13:09. На украинском "нуле" около 80 авто. В Курахово»;

Александр: «13:52. Марьинка на въезд в Донецк очередь до посадки 90 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «10:54. В Еленовке полная **па»;

Татьяна: «11:26. Еленовка. Льгота между первым и вторым туалетом»;

Святослав: «11:31. Много и пеших, и машин в Еленовке. Наш водитель по суперльготе за 4 часа еще не проехал, стоим на подступах»;

Юля: «12:28. Еленовка. Стоим мертвым грузом»;

Николай: «13:07. Стояли с 5 утра в Еленовке. Очередь вообще не двигалась, вернулся домой в 14:00 (по местному времени, – ред.)».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «11:37. Гнутово – до знака "Куликово" 50-60 машин»;

Александр: «11:49. И льготы еще машин 20. Очередь в камышах заканчивается»;

Александр: «14:22. Гнутово в Мариуполь 40 основной, 20 льготы. В Донецк пусто».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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