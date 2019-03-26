В Украине с 1 апреля увеличивается помощь многодетным семьям: Как получить выплаты. Новости

В Украине с 1 апреля 2019 года правительство вводит помощь многодетным семьям. Родителям на каждого третьего и последующего ребенка будут выплачивать ежемесячно 1 700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет. В Министерстве социальной политики Украины разъяснили, как получить выплаты. Об этом сегодня, 26 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого из них по 1 700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн. помощи при рождении ребенка», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Украине пока насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до 6 лет. Правительство планирует до конца года выплатить таким родителям более 2,4 млрд грн финансовой поддержки.

Для того, чтобы оформить пособие на ребенка, родителям следует обратиться в ближайшее отделение управления труда и социальной защиты населения и написать заявление на получение денег.

При себе необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно, а также свидетельства о рождении детей.

Выплаты будут осуществляться через «Укрпочту» или уполномоченный государством банк. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении ребенка, она может предоставить реквизиты той же банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

«Даже если ребенку 5 лет, помощь стоит оформить – за год государство финансово поддержит семью, предоставив безвозвратно 20 400 грн на третьего и каждого последующего ребенка», – добавили в Минсоцполитики.