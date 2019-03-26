«Над нами и так все смеются»: В «ДНР» показали «орден» для Порошенко (Фото). Новости

Сегодня, 26 марта, в неподконтрольную украинским властям Горловку привезли «орден», который в «ДНР» собираются «вручить» президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил «мэр» города Иван Приходько, сообщают местные интернет-ресурсы.
Как заявил Приходько, «орден» был отлит из осколков снарядов.
При этом местные жители в соцсетях раскритиковали данную инициативу. В частности, большинство людей говорят о том, что «власти» могли бы заняться чем-то более полезным и что «орден» вызывает лишь смех:
- Юлия: «Так и что теперь с ней делать»;
- Олег: «Идиотизм»;
- Сергей: «Идиотизм крепчает»;
- Павел: «И сколько миллионов на это потратили?»;
- Серега: «Нафиг дороги латать? Сделаем лучше медальку!»;
- Ольга: «Цирк. Больше деньги деть некуда»;
- Влад: «Ох и дебилы... Над нами и так все смеются, теперь еще больше. Лучше бы что-то полезное для людей сделали»;
- Кирилл: «Делать нечего уже, лучше бы делом занялись»;
- Ярик: «Идиоты».
Напомним, на воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие. Во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Петра Порошенко и символично «вручить» ему «орден» или «медаль Иуды».
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