Ловушки аферистов: Трое жителей Краматорска потеряли более 11 тыс. грн. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) трое местных жителей стали очередными жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 11 тыс. грн. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, во всех случаях пострадавшим на мобильный телефон поступил звонок, якобы, из банка. Сотрудник «службы безопасности» сообщил, что клиентская карта заблокирована и пользователь не может воспользоваться своими деньгами. Для ее разблокировки необходимо было указать некоторые личные данные, номер карты и цифры, которые поступили в смс-сообщении. Краматорчане выполнили указания аферистов и остались без денег на общую сумму более 11 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Ведется расследование.

Кроме того, полиция Краматорска в очередной раз призывает граждан проверять достоверность телефонных звонков или смс-сообщений о блокировке карты или проблемах со счетом. А также обращаться на горячую линию банка, для того, чтобы проверить достоверность слов неизвестных.