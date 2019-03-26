В Луганской области разоблачили преступную группу, которая занималась добычей угля. Новости

На Луганщине правоохранители разоблачили организованную преступную группу, участники которой занимались незаконной добычей каменного угля в Попаснянском районе. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как выяснилось в ходе расследования, житель Луганщины в ноябре 2017 года организовал и возглавил преступную группу, в состав которой в разное время вошли двое местных жителей для добычи угля в Попаснянском районе.

«С целью реализации преступного плана участники группы приобрели необходимое для добычи угля оборудования (генератор, компрессор, лебедки и отбойные молотки), подыскали технику, с помощью которой обустраивались шахтные стволы (вертикальная горная выработка, предназначенная для выдачи на поверхность полезных ископаемых), грузовые автомобили для перевозки угля, а также наняли людей, которые непосредственно выполняли работу по добыче полезных ископаемых», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводились в соответствии с установленным графиком в период с ноября 2017 года по май 2018 года, одновременно в двух шахтных стволах в три рабочие смены.

Сейчас прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 УК Украины).

По ходатайству прокурора в отношении двух подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства, еще один участник преступной группы объявлен в розыск.

Как уточняется, санкция ч. 2 ст. 240 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы или лишение свободы сроком до 3 лет.

В настоящее время продолжается расследование.