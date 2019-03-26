Координировала работу: Жительницу Луганщины будут судить за организацию «референдума ЛНР». Новости

На Луганщине будут судить жительницу села Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н) за участие в организации проведении «референдума по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР"». Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года женщина добровольно согласилась на участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории села Нижнетеплое в качестве "председателя избирательной комиссии"», – говорится в сообщении.

Находясь в помещении Дома культуры, где был оборудован «избирательный участок», в день проведения псевдореферендума, 11 мая 2014 года, женщина координировала работу «членов комиссии», выдавала им «бюллетени», которые передавались избирателям для голосования, а также лично подписала протокол по результатам проведения псевдореферендума.

После этого женщина передала «бюллетени» представителям «ЛНР» для подсчета и объявления результатов «референдума» для отделения части территории Украины.

Отмечается, что поскольку во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), договор о признании виновности направлены в суд.

Уточняется, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также: