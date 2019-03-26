В Украине на выплату субсидий в марте правительство направило 5,7 млрд грн. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вчера, 25 марта, завершил выплаты пенсионерам жилищных субсидий в денежной форме за февраль. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил на своей странице Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

По его словам, остальные получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг получат деньги до конца этой недели. «К концу недели "Укрпошта" и "Ощадбанк" осуществят доставку остальным субсидиантам их помощи для оплаты коммунальных платежей», – написал он.

Кистион отметил, что на помощь малообеспеченным в марте 2019 года правительство направило 5,7 млрд грн.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в апреле уже 3,7 млн домохозяйств получат средства за субсидии на общую сумму 6 млрд гривен.

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