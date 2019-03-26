В «Л-ДНР» принимают меры для недопущения случаев неповиновения населения во время выборов, – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «администрация республик» создает специальные отряды, для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов президента Украины. об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Востока Украины принимает меры для недопущения случаев гражданского неповиновения населения во время выборов Президента Украины. Для усиления административно-полицейского режима в населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей создаются специальные отряды», – говорится в сообщении.

Как отмечается, проверку на лояльность к оккупационному режиму и подготовку кандидатов в эти отряды проводят представители «министерств государственной безопасности» под руководством инструкторов из ФСБ Российской Федерации.

«Кроме того, российским оккупационным командованием предполагается использовать указанные отряды в дальнейшем как резервные подразделения в составе соединений и частей 1 и 2 АК Вооруженных сил Российской Федерации», – сказано в сообщении..