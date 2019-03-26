Стало известно, когда в Краматорске может завершиться отопительный сезон. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) отопительный сезон может завершиться уже в начале апреля. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, проект решения о завершения 10 апреля текущего года отопительного сезона 2018-2019 годов будет рассмотрен на очередном заседании исполнительного комитета.

«Впрочем, документ предусматривает, что в случае установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше, чем +8ºС в течение трех суток, отопительный сезон в Краматорске могут завершить досрочно», – отмечается в сообщении.

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