КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое»: Как будут работать 31 марта. Новости

В день выборов президента Украины, 31 марта, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» будет работать в усиленном режиме. Закрывать его не будут и в ближайшие дни. Об этом сегодня, 26 марта, рассказал директор департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации Александр Костенко, передает «Громадське радіо».

Таким образом, он опроверг распространенную незаконными вооруженными формированиями (НВФ) информацию о закрытии КПВВ.

По мнению Костенко, НВФ пытаются лишить жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий желания принять участие в выборах президента Украины. «Чем ближе выборы, тем больше фейков с той стороны для того, чтобы люди, которые имеют проукраинскую позицию и хотят принять участие в выборах, не могли это сделать. Что касается Станицы – мы уже не раз заявляли, что на КПВВ "Станица Луганская" в день выборов, накануне выборов будет максимальное количество людей, которые будут обслуживать, чтобы все, кто имеет такое право и желание, могли перейти линию разграничения и принять участие в голосовании», – рассказал Костенко.

Что касается информации о якобы минировании территории возле КПВВ «Золотое», он отметил, что подконтрольная Украине сторона КПВВ разминирована. «Открыли КПВВ и в "серую зону" люди сегодня могут свободно ехать через этот КПВВ. Но сторона "ЛНР" этого не сделала, к сожалению. Что касается заминирования, то это – фейковая информация. Если что-то там заминировано, то это только со стороны "ЛНР", на которую мы, конечно, влиять не можем», – добавил директор департамента.

Напомним, что 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, в то же время НВФ «Народная милиция ЛНР» на временно неподконтрольной украинской территории Луганщины распространяет листовки, в которых отмечается, что украинская сторона закроет КПВВ «Станица Луганская», а людей отправит через КПВВ «Золотое», который якобы заминирован Вооруженными силами Украины.

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