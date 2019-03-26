В Украине с марта пенсии увеличились почти у 9 млн человек, – Рева. Новости

В Украине проведенный в марте этого года перерасчет пенсий позволил увеличить выплаты для почти 9 млн украинцев, причем минимальный размер увеличения составил 100 грн. Об этом сообщил Министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает сегодня, 26 марта, пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По его словам, в марте состоялся перерасчет пенсий, который в дальнейшем будет проходить в автоматическом режиме по постоянной формуле. «Это был массовый перерасчет, предусмотренный законодательством», – отметил Андрей Рева.

Он пояснил, что суть пересчете в том, что показатель средней заработной платы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.

Как отметил министр, размер пенсий увеличен для 8,97 млн украинцев, а почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству. Среди них – прокуроры, экс-народные депутаты и др.

Объем роста пенсий разный. Минимальный рост – 100 грн. Вместе с тем, увеличение более чем на 1 000 грн получили 2,45 млн пенсионеров.

Также, Рева отметил, что все вопросы относительно перерасчета пенсий можно узнать в органах Пенсионного фонда.

В пресс-службе напомнили, что благодаря правительственной пенсионной реформе уже в октябре 2017 года около 10 млн пенсионеров получили увеличение размера пенсии в зависимости от ряда факторов, в том числе, от опасности условий труда и стажа. В 2018 году увеличение пенсий получили военные пенсионеры. Вторую волну повышения военным пенсионерам провели в январе 2019 года. Средний размер пенсий военнослужащих составил 4 682 грн.

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