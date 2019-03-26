В Краматорске на взятке попался чиновник Службы автодорог. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) сегодня, 26 марта, на взятке поймали начальника отдела ремонта и эксплуатационного содержания автодорог и искусственных сооружений, организации и безопасности дорожного движения Государственной организации Службы автомобильных дорог в Донецкой области. Чиновник требовал и получил деньги за разрешение на размещение «Кофемобиля». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установили правоохранители, 42-летний чиновник требовал и получил у 35-летнего жителя Мариуполя взятку в размере 4 тыс. грн за оформление и выдачу разрешительной документации на размещение «Кофемобиля» на обочине автодорог в Никольском и Мангушском районах.

Чиновника Службы автодорог разоблачили «на горячем» при получении денег в своем служебном кабинете. Денежные средства были изъяты.

«В настоящее время решается вопрос о задержании лица в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Согласно санкции статьи, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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