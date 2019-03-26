На Донетчине вблизи линии разграничения обнаружен тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В Донецкой области, в непосредственной близости от линии разграничения на Мариупольском направлении, пограничники из состава Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сегодня, 26 марта сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, оперативники получили информацию об устройстве неизвестными лицами укрытия с боеприпасами на окраине одного из прифронтовых населенных пунктов. «После детальной проверки специально обустроенного земляного укрытия на возможное минирование, правоохранители достали из тайника 7 гранат Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 1 гранату РГН, 1 выстрел ВОГ-25, 557 патронов калибра 5,45 мм, 737 патронов калибра 7,62 мм», – говорится в сообщении.

На место, где обнаружили опасные находки, были вызваны представители Национальной полиции для проведения следственных действий. «Подступы к укрытию изолированы и доступ к ним посторонних лиц исключен. Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями Нацполиции», – отмечается в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.

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