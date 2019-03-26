«Укрзализныця» изменит график поезда на Донетчину. Новости

В связи с введением летнего времени на территории Украины, с 31 марта частично меняется график движения трех скоростных поездов «Интерсити+», в том числе № 711 «Константиновка – Киев». Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Также измениться график поездов № 724 «Киев – Харьков», № 764 «Одесса – Киев».

«Просим пассажиров обращать внимание на время отправления и прибытия поездов в пункты назначения, указанные на проездных документах», – говорится в сообщении.

По информации пресс-служба, изменения следующие:

№ 711 «Константиновка – Киев» будет отправляться из Константиновки в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51);

будет отправляться из Константиновки в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51); № 724 «Киев – Харьков» будет отправляться из Киева в 13:25 и прибудет в Харков в 18:13. Остановки предусмотрены на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:43-15:45) и Полтава Киевская (16:35-16:37);

будет отправляться из Киева в 13:25 и прибудет в Харков в 18:13. Остановки предусмотрены на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:43-15:45) и Полтава Киевская (16:35-16:37); № 764 «Одесса – Киев» будет отправляться из Одессы в 05:40 и прибудет в Киев в 12:46 с остановками на станциях Подольск (07:42-07:43), Вапнярка (08:59-09:00), Жмеринка (09:54-09:56), Винница (10:30-10:32).

Как сообщалось ранее, для пассажиров «Укрзализныци» работает круглосуточный контактный центр.

Напомним, в Украине в ночь с 30 на 31 марта в 3:00 утра переводят часы на летнее время, то есть стрелки обращают на час вперед. С этого времени, в воскресенье, 31 марта, весь транспорт будет курсировать уже по летнему времени.

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