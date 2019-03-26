До 1300 и более 10 тысяч: Сколько граждан Украины получают пенсии и в каком размере (Таблица). Новости

В Украине более половины пенсионеров (51%), или 5,99 млн, получают от государства от 1,4 до 2 тыс. грн. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как изменился удельный вес пенсионеров по размерам назначенных пенсий с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года.

Как написал Дорошенко, в Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию больше 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019 года их почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тыс., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории у судей. Далее следуют народные депутаты и прокуроры.

Пенсию от 5 до 10 тыс. получают с начала года 803 тыс. людей (7%), тогда как в прошлом году их количество составляло 655 тыс. человек (5,6%).

Почти четверть тех, кто ушел на заслуженный отдых (24% или 2,78 млн), получают от 2 до 3 тыс. грн. На начало 2018 года таких в стране было немного меньше: 22% или 2,63 млн.

Более половины пенсионеров в Украине, а именно 51%, или 5,99 млн, получает от государства от 1,4 до 2 тыс. грн. За год ситуация мало изменилась, поскольку в январе прошлого года таких было 49%, или 5,74 млн людей.

«Но в стране есть 84 тыс. пенсионеров, которые получают меньше 1,4 тыс. грн в месяц. Их количество составляет 0,7% от общего количества. Хотя именно эта категория сократилось за год в 11 раз. На 1 января прошлого года таких было 7,7%, или 900 тыс.», – отмечает эксперт.

Фото: Facebook / Алексей Дорошенко

«На прошлой неделе мы приводили размеры каждого вида пенсий. Поэтому можем увидеть, что самую бедную категорию составляют те, кто получает социальную пенсию, средний размер которой по стране на январь составлял лишь 1 500 грн в месяц. Всего за год количество людей пожилого возраста сократилось на 255 тыс.», – подытожил Алексей Дорошенко.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.

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