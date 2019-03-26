ГПУ передаст в Международный уголовный суд информацию об обстреле Марьинки (Фото). Новости

Украина передаст доказательства нарушения норм международного права в ходе обстрела 19 марта незаконными вооруженными формированиями (НВФ) города Марьинка (Донецкая обл.) в Международный уголовный суд. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как рассказали в пресс-службе, ГПУ в очередной раз задокументирован факт нарушения законов и обычаев войны во время обстрела Марьинки. «19 марта 2019 года около 18:00 часов с временно оккупированной территории Донецкой области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел Марьинки Донецкой области», – говорится в сообщении.

Так, на месте происшествия прокурорами с соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения НВФ законов и обычаев войны. В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 жилых дома по ул. Москалевского.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 82 мм из поселка Трудовские Петровского района Донецка (временно неподконтрольная украинской власти территория Донецкой области).

Отмечается, что принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления. «Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будут переданы в Международный уголовный суд», – подытожили в прокуратуре.