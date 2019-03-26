В Кремле есть план срыва выборов в Украине, – Порошенко. Новости

В Кремле есть план срыва президентских выборов в Украине и создания внутреннего конфликта. Об этом сегодня, 26 марта, заявил президент Петр Порошенко в выступлении на торжествах по случаю Дня Национальной гвардии Украины, сообщает «Укринформ».

«Путин не собирается оставлять нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы, чтобы обеспечить выгодных для Москвы кандидатов, речь идет об осуществлении целого плана срыва выборов, перевода их в формат внутреннего конфликта», – сказал Порошенко.

В этом контексте глава государства подчеркнул, что его первейшая обязанность как президента, Верховного главнокомандующего и гаранта конституционных прав и свобод граждан – защитить волеизъявление украинского народа, а обязанность военнослужащих – предотвратить попытки сорвать выборы.

«Президента Украины будет избирать украинский народ, и мы сделаем все, чтобы это было прозрачно и в соответствии с законом, с европейскими стандартами», – акцентировал Порошенко.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.