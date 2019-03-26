На Луганщине арестовали участника «батальона Заря». Новости

На Луганщине арестовали участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) батальона «Заря». Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ведется расследование. Об этом сегодня. 26 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Как установило расследование, житель Луганска добровольно вступил в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования – «народно-освободительного батальона "Заря"» и участвовал в его деятельности.
Так, в июне 2014 года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие, мужчина вместе с другими участниками батальона, по указанию «командира», участвовал в боевых действиях вблизи города Металлист Славяносербского района, чтобы не допустить прорыв военнослужащих Вооруженных сил Украины на неподконтрольную территорию.
На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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