Фиолетовый день: Помочь детям с эпилепсией. Новости

26 марта в мире отмечают Международный день эпилепсии, который еще называют Фиолетовым днем. Он призван развеять мифы о болезни и поддержать страдающих от нее людей. Многие до сих пор ошибочно считают, что эпилепсия связана с нарушениями психики. Но, на самом деле, это – одно из самых распространенных неврологических заболеваний на планете. Сегодня в Украине насчитывается около 100 тысяч больных эпилепсией, из них каждый четвертый – ребенок. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Жизнь таких ребят проходит под страхом непредсказуемых приступов, которые в тяжелых случаях сопровождаются судорогами и потерей сознания. Блокировать их можно с помощью современных лекарств, эффективных в 70% случаев. К сожалению, конфликт на Донбассе лишил людей с эпилепсией доступа к жизненно важным медикаментам. В первую очередь страдают дети, заботу о них взял на себя Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Лекарства детям" Фонд помогает тяжелобольным мальчикам и девочкам удержать болезнь в стадии ремиссии, не допустить необратимых последствий для организма», – отмечается в сообщении.

Одним из участников проекта стал маленький Давид из Сорокино (до переименования – Краснодон, Луганская обл.). Мальчик с рождения страдает от тяжелых приступов эпилепсии и детского церебрального паралича. Без лекарств малыш задыхается, его сковывают судороги. Каждый шаг для Давида – невероятная победа.

«При рождении сын пережил клиническую смерть, не дышал, у него была вывернута левая ручка. Пока он лежал в роддоме, у него погибала кора головного мозга. Меня завели к нему просто, наверное, попрощаться», – вспоминает Анна, мама мальчика.

Тогда женщина поняла, что готова на все ради спасения сына. Она добилась вызова санавиации – и Давида экстренно доставили в Луганск. Мальчика вернули к жизни, но его состояние оставалось очень тяжелым.

«Нам сказали, что это полностью врачебная ошибка. Ребенок пострадал при родах и вовремя не получил помощь», – рассказала мама мальчика.

Для семьи настоящим спасением стал проект «Лекарства детям» Фонда Рината Ахметова. В Краматорске для мальчика бесплатно выдают запас жизненно необходимых медикаментов. Когда он принимает лекарства, приступы прекращаются.

«Без этой помощи мы просто не справились бы. Спасибо большое Ринату Ахметову. Сейчас даже жизненно важные лекарства для ребенка нам не доступны, так как у семьи просто нет денег. Работает только муж. А я вынуждена сидеть с ребенком, получая небольшое пособие. Денег едва хватает на питание», – говорит Анна.

В рамках проекта «Лекарства детям» Фонда Рината Ахметова уже выдано более 4 300 наборов медикаментов. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты.

Помощь по проекту могут получить дети с инвалидностью в возрасте до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дети с инвалидностью из семей переселенцев, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей. Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута.