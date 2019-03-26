Украина получила $ 6,6 млрд донорской помощи: Сколько потратили на переселенцев и восстановление Донбасса. Новости

В 2018 году в Украине реализовывались проекты донорской помощи на $6,6 млрд, в том числе 9% из этой суммы было задействовано на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Такие данные сегодня, 26 марта, опубликовала пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

«В течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов международной технической помощи* (МТП) общей сметной стоимостью $6,6 млрд, (в том числе 10 проектов стоимостью $3,1 млрд, финансируемых из Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности). В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на $ 1 млрд) МТП больше, чем в 2017 году», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, США в прошлом году остались самым крупным донором Украины по проектам МТП, профинансировав 124 проекта на $2 млрд. Кроме того, крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были:

ЕБРР – $759,7 млн (44 проекта);

ЕС – $522,3 млн (235 проектов);

Германия – $386,9 млн (39 проектов);

Канада – $152,3 млн (18 проектов).

В секторальном разрезе наибольшее финансирование получила сфера национальной безопасности и обороны – $1,2 млрд, или 28%.

Далее распределение объемов финансирования в рамках МТП по сферам целевого назначения в 2018 году выглядит следующим образом:

ядерная безопасность – $819,1 млн (20%);

управление и гражданское общество – $509,8 млн (12%);

восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – $356,7 млн (9%);

региональное развитие–$334,7 млн (8%);

энергетика и энергоэффективность – $262 млн (6%);

здравоохранение – $137 млн (3%);

образование и наука – $120,8 млн (3%).

* Международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.