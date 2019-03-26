Поставляли сжиженый газ из РФ: CБУ блокировала механизм финансирования НВФ «ДНР». Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове задержали двоих уроженцев Донецкой области, которые организовали бизнес, финансировавший незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» через противоправные поставки сжиженного газа из Российской Федерации на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям «ДНР». С реализации газа дельцы платили «налоги» фейковой «республике».

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.