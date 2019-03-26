Вратарь ФК «Шахтера» вошел в пятерку лучших игроков национальных сборных по футболу. Новости

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов вошел в топ-5 лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне по версии УЕФА. Об этом со ссылкой на издание Marca, сообщает «УНН».

В рейтинге УЕФА Андрей Пятов занял 4 место.

Первую строчку рейтинга возглавил 32-летний защитник мадридского футбольного клуба «Реал» и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

Пятерка лучших игроков национальных команд в нынешнем сезоне выглядит следующим образом: