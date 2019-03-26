Двух жительниц Донетчины будут судить за участие в «выборах ДНР». Новости

В Донецкой области двух жительниц временно неподконтрольного украинской власти Новоазовска будут судить по обвинению в проведении незаконных «выборов» «главы» и «депутатов» «народного совета «ДНР». Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что 51-летняя и 60-летняя женщины, имея опыт в проведении избирательных процессов на территории Украины, заняли должности «заместителя председателя» и «члена участковой избирательной комиссии» № 383 Новоазовска, которая незаконно, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, работала в помещении Еланчанского городского клуба.

«Так называемая заместитель председателя комиссии выдала лицам бюллетени для голосования в соответствии со списком избирателей, составила протоколы заседаний избирательной комиссии, а по результатам подсчета бюллетеней подписала итоговый протокол, который вместе с бюллетенями были переданы представителям террористической организации "ДНР", за что получила денежное вознаграждение в размере 5 тысяч российских рублей. Ее коллега, будучи членом комиссии, осуществила обход избирателей указанного избирательного участка, выдала гражданам бюллетени для голосования, приняла участие в подсчете и передаче бюллетеней организаторам так называемых выборов и получила за "работу" 3 тысячи российских рублей», – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование завершено. «Прокуратурой Донецкой области в Приазовский районный суд Запорожской области направлен для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении двух гражданок Украины, которые участвовали в проведении незаконных выборов главы и депутатов так называемого народного совета "ДНР" 11 ноября 2018 года», – говорится в сообщении.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного Кодекса Украины, женщинам грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.