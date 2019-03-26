Пятый год подряд без ротации: Нацгвардейцы Донбасса отпраздновали профессиональный праздник (Фото). Новости

Сегодня, 26 марта, в Славянске (Донецкая обл.) военнослужащие Национальной гвардии Украины присоединились к всеукраинскому празднованию пятой годовщины со дня создания НГУ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», соответствующие торжества прошли в Славянском полку НГУ – воинской части 3035.

Гвардейцы в/ч 3035 уже пятый год защищают рубежи Донецкой и Луганской областей. «Уже пятый год подряд без ротаций выполняем служебные и боевые задачи в районе проведения Антитеррористической операции, а с прошлого года присоединились к операции Объединенных сил. Гвардейцы участвуют в спецоперациях, мы несем службу по охране взводных опорных пунктов и других объектов Вооруженных сил Украины», – пояснил вр. и. о. командира в/ч 3035 подполковник Николай Волосков.

Он также отметил, что от военнослужащих в/ч 3035 также зависит безопасность административных и судебных учреждений в прифронтовом регионе, а также мир и спокойствие жителей городов севера Донбасса: «Одним из ключевых направлений нашей деятельности является охрана общественного порядка. Мы активно помогаем местному населению, которое пострадало от военного конфликта. Гвардейцы 12 раз осуществляли перевозки гуманитарных грузов из Латвии в прифронтовую зону, общим весом 200 тонн. Это была одежда, текстиль, игрушки, продукты, медицинское оборудование».

Почтили собравшиеся минутой молчания погибших побратимов. С начала боевых действий на востоке Украины погибло 215 военнослужащих Национальной гвардии Украины, среди них и бойцы части 3035. «С начала российской агрессии 4 военнослужащих нашей части погибли, выполняя свой воинский долг: подполковник Сергей Васильевич Сиротенко, младший лейтенант Денис Александрович Лошкарев, старший солдат Станислав Викторович Курбатов, сержант Дмитрий Михайлович Шелемин. Около 100 бойцов погибло в БСН "Донбасс", которые сегодня входят в состав в/ч 3035», – сказал подполковник.

Капеллан части отец Дионисий преподнес гвардейцам репродукцию старинной иконы «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» из Львова. «Я благословляю всех вас ею, и обещаю, что со следующей недели эта икона поедет по местам дислокации тех солдат, которых нет с нами сейчас здесь. И эта икона будет защищать их и молитвенно оберегать нашу часть, потому что она является берегиней. День создания нашей части – 30 сентября, как раз в день памяти этих святых», – отметил Дионисий.

А с понедельника, 1 апреля, в воинскую часть прибудет копия Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви. «Как раз на Востоке это будет первая воинская часть, это будут первые люди, которые встретят копию Томоса», – дополнил капеллан.

Стоит отметить, что в прошлом году по результатам смотра-конкурса на лучшую воинскую часть по состоянию мест хранения вооружения и боеприпасов в НГУ в/ч 3035 заняла первое место. Гордятся в части и спортивными достижениями военнослужащих, среди которых есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и один заслуженный мастер спорта. Спортсмены части неоднократно становились лучшими на соревнованиях по хортингу, самбо, кикбоксингу и рукопашному бою.

В части также уделяется внимание решению жилищных вопросов гвардейцев. «Благодаря руководству государства и НГУ мы смогли приобрести для четырех семей в Славянске служебные квартиры. Кроме этого обеспечили жильем 20 семей военнослужащих. Они проживают на двух этажах в отремонтированном общежитии», – сообщил заместитель командира по работе с личным составом подполковник Олег Фомин.