Пороблено: В «ДНР» на «ордене» для Порошенко сделали грамматическую ошибку (Фото). Новости

В «ДНР» в надписи на «ордене», который собираются виртуально «вручить» президенту Украины Петру Порошенко, и который сегодня привезли в неподконтрольную украинской власти Горловку, допустили грамматическую ошибку. Об этом сегодня, 26 марта, пишут пользователи соцсетей.
В частности, в слове «продолжателю», вместо второй гласной «о» написана «а». «Защитники русского мира, продАлжатели», – пишут пользователи.
В комментариях пользователи иронизируют по этому поводу:
- «Хочудомой»: «Всю ночь будут напильником палочку стирать?»;
- Алекс: «Тут как в старом анекдоте – "Пороблено!"»;
- Оксана: «Русский мир, он такой»;
- Алена: «Моськи лают на слона»;
- Константин: «А ошибка, как вишенка на тортике»;
Кроме того, в комментариях пишут, что аналогичная ошибка допущена и в «книге позора», которую также сделали в «ДНР».
Также пользователи заметили украинские буквы «є» в словах: «особыЄ» и «РодинЄ».
Напомним, на воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие. Во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Петра Порошенко и виртуально «вручить» ему «орден» или «медаль Иуды».
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