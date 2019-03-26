Пороблено: В «ДНР» на «ордене» для Порошенко сделали грамматическую ошибку (Фото). Новости

В «ДНР» в надписи на «ордене», который собираются виртуально «вручить» президенту Украины Петру Порошенко, и который сегодня привезли в неподконтрольную украинской власти Горловку, допустили грамматическую ошибку. Об этом сегодня, 26 марта, пишут пользователи соцсетей.

В частности, в слове «продолжателю», вместо второй гласной «о» написана «а». «Защитники русского мира, продАлжатели», – пишут пользователи.

В комментариях пользователи иронизируют по этому поводу:

«Хочудомой»: «Всю ночь будут напильником палочку стирать?»;

Алекс: «Тут как в старом анекдоте – "Пороблено!"»;

Оксана: «Русский мир, он такой»;

Алена: «Моськи лают на слона»;

Константин: «А ошибка, как вишенка на тортике»;

Кроме того, в комментариях пишут, что аналогичная ошибка допущена и в «книге позора», которую также сделали в «ДНР».

Также пользователи заметили украинские буквы «є» в словах: «особыЄ» и «РодинЄ».

Напомним, на воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие. Во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Петра Порошенко и виртуально «вручить» ему «орден» или «медаль Иуды».

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