В Славянском районе под колесами электропоезда погиб 17-летний парень. Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) на железнодорожном пути погиб 17-летний парень. По предварительной версии правоохранителей, произошло самоубийство. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути в г. Былбасовка погиб человек», – говорится в сообщении.

Прибыв на место трагедии, правоохранители выяснили, что что под колесами пассажирского электропоезда оказался 17-летний местный житель. Как пояснил машинист, парень неожиданно вышел из-за трансформаторной будки и лег на рельсы. Затормозить подвижной состав времени уже не было. «В результате наезда ему отрезало голову», – говорится в сообщении.

Одна из версий трагедии – самоубийство.

Как уточняется, информация по данному факту внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области