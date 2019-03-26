Пенсии и субсидии: В УПФУ Донетчины отчитались о финансировании и перерасчете. Новости

В Донецкой области завершено финансирование пенсий и жилищных субсидий пенсионерам за март. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

«Управлениями Пенсионного фонда Донецкой области закончено финансирования пенсионных выплат за март и монетизированных жилищных субсидий пенсионерам за февраль», – говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, на финансирование выплаты пенсий в марте в целом направлено 3 млрд 367,0 млн грн, что на 516,1 млн грн больше, чем в прошлом месяце.

Отмечается, что по результатам проведенного массового перерасчета среднее повышение проиндексированных пенсий с учетом единовременной доплаты в марте для пенсионеров области составило 678,50 грн.

Средний размер пенсии после повышений в марте по Донецкой области составил 4 025 грн.

На выплату монетизированных субсидий 133,4 тыс. пенсионерам области Пенсионным фондом профинансировано 218,4 млн грн. Средний размер монетизованной субсидии для пенсионеров области составил 1 638 грн.

Как сообщалось ранее, в Украине проведенный в марте этого года перерасчет пенсий позволил увеличить выплаты для почти 9 млн украинцев, причем минимальный размер увеличения составил 100 грн.

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