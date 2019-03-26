Соседи получателей субсидий начали сообщать о злоупотреблениях, – Рева. Новости

Граждане начали сообщать в Министерство социальной политики о злоупотреблениях со стороны субсидиантов после открытия соответствующего реестра. Предоставленная информация проверяется, сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева сегодня, 26 марта, во время брифинга, сообщает « 112.ua ».

« После того как мы открыли реестр (субсидиантов, – ред.), к нам приходят тысячи писем от соседей, которые нам сигнализируют, что такой-то работает незаконно и т. п. Мы в качестве обратной связи ... через систему государственных социальных инспекторов мы проверяем такие вещи, и в случае выявления принимаем меры. То есть либо добровольно, либо через суд такие люди должны вернуть субсидию, полученную в результате злоупотреблений » , – сказал Рева.

Если субсидия была назначена вследствие ошибки управления соцзащиты, человек не несет за это ответственность, добавил министр.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вчера, 25 марта, завершил выплаты пенсионерам жилищных субсидий в денежной форме за февраль.