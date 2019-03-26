В ОБСЕ рассказали об очередях на КПВВ «Станица Луганская». Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала очереди в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) с обеих сторон линии разграничения. Об этом говорится в отчете Миссии за 25 марта, обнародованном сегодня, 26 марта.
«В 10:15 на блокпосту вооруженных формирований, расположенном к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ видела около 20 человек, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. В 11:10 на КПВВ, расположенном к северу от моста, наблюдатели видели около 400 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также около 500 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении», – говорится в отчете.
Кроме того, как рассказали в Миссии, на передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от моста команда СММ видела двух представителей украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК). «По их словам, их присутствие там было связано с возможными ремонтными работами на мосту», – отмечается в отчете.
Как сообщалось ранее, украинская сторона не может начать ремонт разрушенного моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности.
Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».
Читайте также:
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР» (Фото)
- КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое»: Как будут работать 31 марта
- В «ЛНР» распускают слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская», – ОБСЕ
- В ОБСЕ рассказали о ремонте моста вблизи КПВВ «Станица Луганская»
- Украинская сторона пытается начать ремонт моста вблизи КПВВ «Станица Луганская»
- Эксперты назвали причину, по которой НВФ блокируют ремонт моста в Станице Луганской
Комментарии