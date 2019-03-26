В ОБСЕ рассказали об очередях на КПВВ «Станица Луганская». Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала очереди в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) с обеих сторон линии разграничения. Об этом говорится в отчете Миссии за 25 марта, обнародованном сегодня, 26 марта.

«В 10:15 на блокпосту вооруженных формирований, расположенном к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ видела около 20 человек, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. В 11:10 на КПВВ, расположенном к северу от моста, наблюдатели видели около 400 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также около 500 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении», – говорится в отчете.

Кроме того, как рассказали в Миссии, на передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от моста команда СММ видела двух представителей украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК). «По их словам, их присутствие там было связано с возможными ремонтными работами на мосту», – отмечается в отчете.

Как сообщалось ранее, украинская сторона не может начать ремонт разрушенного моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности.

Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

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