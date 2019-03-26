В «ЛНР»: В Луганске намерены устроить народные гуляния в день выборов президента Украины. Новости

В «ЛНР» все абоненты оператора мобильной связи «Лугаком» получили СМС с приглашением на митинг «в честь русской весны» в день проведения выборов президента в Украине 31 марта. Об этом, со ссылкой на жителей неподконтрольного украинской власти Луганска, сообщают местные интернет-ресурсы.

«31 марта на Театральной площади Луганска – выступление творческих коллективов, казачьи ансамбли и молодежные инсталляции. Российские гости: группы "Корни" и "Город 312". Начало в 12 часов.

Приходи, встречай нашу – русскую, донбасскую весну!», – сказано в сообщении.

Отмечается, что рассылка сообщений осуществлялась с неизвестного номера.