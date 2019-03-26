Количество жителей Донетчины за месяц сократилось на 3 тыс. человек. Новости

В Донецкой области в течение января 2019 года количество жителей уменьшилось на 3 тыс. 24 человека*. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области.
Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 февраля 2019 года на Донетчине проживали 4 млн 162,9 тыс. человек. При этом за январь этого года численность населения уменьшилась на 3 тыс. 24 человека, в том числе:
- на 2 тыс. 687 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);
- на 337 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).
По данным ведомства, в январе 2019 года в области родились 1 тыс. 237 детей. Также за этот период зарегистрировано 3 тыс. 924 человек умерших.
Ранее сообщалось, что в Луганской области в течение января этого года количество жителей уменьшилось на 1 тыс. 395 человек и на 1 февраля 2019 года составило 2 млн 150 тыс. 438 человек.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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