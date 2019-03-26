При назначении субсидий доначисления облгазов учитываться не будут, – Рева. Новости

При назначении субсидий на следующий отопительный сезон не будут учитываться незаконные доначисления облгазов. Об этом сегодня, 26 марта, на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «РБК-Украина.

Рева напомнил, что в случае долга субсидии не могут быть назначены, однако это не касается доначислений облгазов. «Это не долг вообще, если вам кто-то незаконно насчитал, ну как это можно считать долгом», – сказал он.

Министр пояснил, что Минсоцополитики запрашивает информацию у поставщиков о долгах граждан. «Предположим, что облгаз подает, что у человека есть задолженность. Это не дает права назначать субсидию. Мы начинаем разбираться, что это за задолженность. Если эта задолженность возникла вследствие доначислений этих незаконных, она приниматься во внимание не будет», – добавил Рева.

Речь идет о том, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа. При этом Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уже оштрафовала семь облгазов и обязала их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.