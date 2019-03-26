При назначении субсидий доначисления облгазов учитываться не будут, – Рева. Новости

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При назначении субсидий доначисления облгазов учитываться не будут, – Рева

26.03.19 19:59rbc.uaНовости

Фото из открытых источников

При назначении субсидий на следующий отопительный сезон не будут учитываться незаконные доначисления облгазов. Об этом сегодня, 26 марта, на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «РБК-Украина.

Рева напомнил, что в случае долга субсидии не могут быть назначены, однако это не касается доначислений облгазов. «Это не долг вообще, если вам кто-то незаконно насчитал, ну как это можно считать долгом», – сказал он.

Министр пояснил, что Минсоцополитики запрашивает информацию у поставщиков о долгах граждан. «Предположим, что облгаз подает, что у человека есть задолженность. Это не дает права назначать субсидию. Мы начинаем разбираться, что это за задолженность. Если эта задолженность возникла вследствие доначислений этих незаконных, она приниматься во внимание не будет», – добавил Рева.

Речь идет о том, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа. При этом Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уже оштрафовала семь облгазов и обязала их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.

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