В Донецкой области на одну вакансию претендуют 7 безработных. Новости

В Донецкой области на конец февраля 2019 года количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составило 11,4 тыс. человек, что на 3,7% больше, чем на конец января 2019 года, и на 8,4% меньше, чем на конец февраля 2018 года*. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, из общего количества безработных:

58,8% составили женщины;

31,2% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля 2019 года составил 0,5% населения трудоспособного возраста.

Как уточняется, на конец февраля этого года в областной службе занятости было заявлено 1,7 тыс. вакансий, что на 15,2% больше, чем на конец января 2019 года, и на 3,5% больше, чем на конец февраля 2018 года.

На одну вакансию в конце февраля 2019 года претендовали 7 безработных против 8 человек на конец февраля 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–феврале 2019 года было трудоустроено 2,1 тыс. человек, или 13,5% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–феврале 2018 года – 2,4 тыс. человек, или 14,5%)», – подчеркнули в облстате.

Отмечается, что в феврале 2019 года были трудоустроены 1,1 тыс. человек, или 8%, против 7,8% в январе 2019 года и 8,6% в феврале 2018 года.

Пособие по безработице на конец февраля этого года получали 76,6% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в феврале 2019 года составил 2 951 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.