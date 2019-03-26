В деле Савченко и Рубана назначат новый суд. Новости

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В деле Савченко и Рубана назначат новый суд

26.03.19 20:38unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Дело народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота будет направлено в Киевский апелляционный суд для назначения другого суда, который будет рассматривать его. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет «УНН».

По его словам, Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана. «Суд удовлетворил заявленный мной и моими коллегами отвод (судей  – ред.). Дело будет направлено в Киевский апелляционный суд, который определит территориальную подсудность данного производства по одному из районных судов города Киева»,  – отметил Рыбин.

Он напомнил, что 15 апреля у Савченко и Рубана истекает срок содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращению с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента,  однако ЦИК ей отказала

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

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