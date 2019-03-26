В деле Савченко и Рубана назначат новый суд. Новости

Дело народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота будет направлено в Киевский апелляционный суд для назначения другого суда, который будет рассматривать его. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет « УНН » .

По его словам, Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов об отводе судей по делу Савченко и Рубана. «Суд удовлетворил заявленный мной и моими коллегами отвод (судей – ред.). Дело будет направлено в Киевский апелляционный суд, который определит территориальную подсудность данного производства по одному из районных судов города Киева » , – отметил Рыбин.

Он напомнил, что 15 апреля у Савченко и Рубана истекает срок содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращению с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента, однако ЦИК ей отказала.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

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