На глубине 300 метров: Как на Донетчине в шахте джаз играли (Фото). Новости

Сегодня, 26 марта, в Соледаре (Донецкая обл.) в соляной шахте прошел джазовый фестиваль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Джаз-фест в соляной шахте на глубине 300 метров – такой подарок сделала Донецкая областная государственная администрация военнослужащим ВСУ, Нацгвардии Украины и сотрудникам СБУ. Мировые джазовые хиты в исполнении коллектива Майка Кауфмана-Портникова создали невероятную атмосферу. Такие мероприятия вдохновляют, дают возможность отдохнуть и приближают нас к такому ожидаемому миру на нашей земле», – написал глава области.

Напомним, 19 декабря 2018 года в соляной шахте состоялся концерт перемещенного симфонического оркестра Луганской областной филармонии.