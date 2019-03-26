На Донетчине стартует месячник добровольной сдачи оружия. Новости

В Донецкой области с 1 апреля стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«С целью вывода из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и профилактики преступлений с их использованием, с 1 апреля на Донетчине стартует месячник добровольной сдачи опасных предметов», – говорится в сообщении.

Так, в рамках проведения мероприятия до 30 апреля граждане могут как разоружиться, так и получить разрешение или перерегистрировать оружие на себя, в условиях осуществления необходимых действий легализации.

Полицейские напоминают, что незаконное хранение взрывоопасных предметов карается до 7 лет лишения свободы. Однако, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, гражданин, который добровольно сдал оружие, освобождается от уголовной ответственности.

Отмечается, что в случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться к инспектору по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы в районных отделениях полиции или в разрешительной системе ГУНП в Донецкой области. «Если вы имеете информацию о возможном нелегальном хранении оружия, сообщите об этом на линию "102"», – подытожили в полиции.