Правоохранители Донецкой области создали в Facebook веб-полицейского Ивана Семененко. Новости

В сети интернет появился аккаунт правоохранителей «веб-полицейский Иван Семененко», через который полицейские консультируют граждан, нуждающихся в помощи. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Обратиться к нему можно с помощью различных порталов или электронной почты.

К тому же, вопросы, полученные от населения, решаются не только предоставлением советов, но и консультацией, как лучше и в какой именно орган полиции или местной власти следует обратиться для качественного решения проблемы.

Получить консультативную помощь от веб-полицейского может не только гражданин Украины, но и иностранец, который владеет английским и русским языками.

Онлайн-правоохранитель ответит на ваши вопросы при первой возможности, но не позднее трех рабочих дней.

В сообщении уточняется, с какими проблемами можно обращаться к веб-полицейскому:

Если вы хотите получить в полиции консультацию;

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся законов;

Если Вы хотите отправить сообщение в полицию;

Если Вы подозреваете, что кто-то представляется в Интернете от Вашего имени;

Если Вы стали жертвой преследования / домогательства;

Если Вы хотите сообщить о сексуальном или ином насилии.

Полицейские напоминают, в случае, если вы нуждаетесь в срочном вмешательстве полиции – следует звонить на 102 или 112 – поскольку ответ веб-полицейского может занять до трех рабочих дней.

«Полицейские Центрального отдела полиции поддерживают распространение данной инициативы, ведь это дает возможность быть ближе, как народу к полиции, так и полиции к народу», – говорится в сообщении.