Одни – не боятся, другие – остерегаются: Как на Донетчине идет весенняя посевная (Видео). Новости

В Донецкой области в разгаре посевная кампания. Фермеры уже работают в поле. Одни – не боятся, а другие – остерегаются, так как риск есть из-за мин и близкого расстояния от линии разграничения.

Так, в 35 км от Мариуполя располагается село Республика. Свое поле в 13 гектаров Александр Катрич обрабатывает сам. Мужчина по профессии агроном. Поэтому любовь к земле у него с юности. Сейчас наводит здесь порядок. «Летом будем культивировать, выкорчевывать вот эти все сорняки, корни. Тут лес был дремучий. В чувство за лето приведем и, скорее всего, пшеничку посеем. Для души. Все у меня здесь родились, здесь выросли, получается, коренной житель», – говорит фермер.

По словам председателя Республиканского сельского совета Сергея Аксенова, в этом населенном пункте 5 тысяч гектаров пахотной земли. Он уверяет, что сеять – безопасно. До линии разграничения – более 40 км. «Нет ни заминированных полей, ни мин, ни снарядов, поэтому может спокойно вести обработку полей, не боясь, что что-то случится. Тогда, когда ему удобно», – заверил он.

В поселке Сартана тоже начали сеять. Сажают корм для животных. А вот в поселке Талаковка почти 3 тысячи гектаров земли пустуют. Это опасная зона. Трактористы работают только на некоторых угодьях – вблизи местных домов. «Это те земли, которые граничат с населенным пунктом. Те, которые удалось обезвредить от взрывоопасных предметов. Дальше ничего не обрабатывается, потому что идут боевые действия. Мы надеемся, каждый год надеемся, что вскоре все закончится», – сообщил председатель сельского совета Талаковки Вячеслав Салгалов.

В 2017 году в селе Гнутово трактор наехал на мину и сгорел дотла. Пострадали два человека. В июле 2018 года тоже самое произошло в селе Гранитное. И таких случаев за год насчитали 20.

Всем, кто работает в поле, саперы советуют быть внимательными. «Не надо трогать любые предметы, которые не знаете, для чего они там лежат. Необходимо остановить любые работы, в дальнейшем не продолжать их. Сообщить и ждать оперативные группы, которые приедут и обезвредят этот предмет», – объяснил сапер Алексей Изотов.

Он также напомнил, что в случае находки необходимо звонить по номеру 101.

Источник: ТК «Донбасс»