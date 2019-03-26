НВФ «ЛНР» обстреляли беспилотник ОБСЕ из пулемета. Новости

В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия, пролетавшего вблизи неподконтрольного украинской власти села Долгого (Славяносербский район, Луганская обл.), стреляли из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщается в отчете наблюдателей ОБСЕ, опубликованном сегодня, 26 марта.

Уточняется, что ЧП произошло 20 марта, беспилотник не был поврежден. «20 марта, в 16:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом приблизительно в 3 км к юго-востоку от н. п. Долгое (неподконтрольный правительству, 22 км к северо-западу от Луганска), что приблизительно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения. По результатам последующего анализа полученных с помощью БПЛА данных воздушного наблюдения обнаружен 1 крупнокалиберный пулемет (неустановленного типа) в 1,4 км к западо-северо-западу от участка, над которым пролетал БПЛА. Также выявлено, что из пулемета было выпущено 14 очередей, которые, по оценке, были направлены на БПЛА. На момент инцидента БПЛА пролетал на высоте приблизительно 2 500 м. Аппарат не получил повреждений», – говорится в сообщении.

При этом в отчете акцентируется, что в «установленном порядке СММ заблаговременно уведомила о полете БПЛА в данном районе».