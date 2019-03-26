На 24 часа или неделю: В Мариуполе могут появиться новые проездные (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пассажиры предлагают ввести в продажу проездные на 24 часа или на неделю. Они составили петицию. Большинство стран Европы давно отказались от одноразового билета. Там пассажиры покупают время. Например, в Польше самый дешевый проездной на 20 минут стоит 3,5 злотых. Это примерно 25 грн. Приобрести такой билет можно в специальных автоматах на остановке или в автобусе.

В Мариуполе билет на месяц стоит 330 грен. Ученический – вдвое дешевле. У школьницы Каролины Трибунской такой есть. Говорит, если введут «годовой» – сразу купит. Потому что ездит почти каждый день. «Да, это выгодно. Ну, потому что я каждый день. Так сейчас стоит, ну, по семь, по восемь гривен. То есть это в среднем где-то около 16 грн туда и ну, домой и обратно. Ой, и в лицей. Поэтому да, это выгоднее», – говорит она.

Такой проездной есть и у мариупольчанина Егора Салькова. Парень учится и работает. «Я каждый день езжу примерно одинаково. Поэтому мне больше на месяц. Но может быть кому-то лучше на неделю», – сказал он.

Мариупольчанка Власта Федорова коммунальным транспортом не ездит. Говорит – неудобно. Поэтому и многократный билет не купила, но ранее – хотела. «Для кого как. Если там человек успевает и на городской, то ему выгоднее брать проездной как бы, мне кажется. Ну, так да, выгодно и на один день, и на неделю брать», – поделилась она.

Как говорят в профильном управлении, ввести проездной на сутки или на 7 дней – это реально. «Изучается вопрос о введении билетов, срок действия которых не один месяц, как сейчас, а намного меньше. Мы сегодня считаем его стоимость. Да, действительно он будет дороже. Предприятию как бы будет менее выгодна его реализация», – сообщил начальник отдела трамвайно-троллейбусного управления Василий Малярчук.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и связи, кроме цены есть и другие препятствия. Сначала надо ввести электронный билет. «Мы работаем сейчас как раз над моделью электронного билета. И ближайшая перспектива, это где-то двадцатый, двадцать первый год, прийти к реализации этого вопроса. Почему сейчас нельзя? Ну, потому что количество документооборота и самих бумажек, ну, практически нереально это сделать», – рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

Уже через несколько лет в городе могут появиться терминалы, пластиковые и магнитные карты, интернет-банкинг, время без кондукторов. Но пока большинство пассажиров рассчитывается наличными.

Источник: ТК «Донбасс»