НВФ продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают ограничивать деятельность по мониторингу и свободу передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 26 марта.

В частности, сообщается о нескольких случаях недопуска наблюдателей ОБСЕ. «На блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде к югу в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя) и к западу в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя)», – говорится в сообщении.

Также сообщается о другом эпизоде. «На блокпосте вооруженных формирований на автодороге T0513 на северо-западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) четверо членов вооруженных формирований (трое из которых были вооружены) отказали патрулю СММ в доступе на территорию блокпоста, сославшись на то, что для проезда наблюдателям необходимо получить разрешение от их командиров. Миссия планировала провести мониторинг ситуации с безопасностью и провести наблюдение за тем, как гражданские лица пересекают блокпост на дороге, ведущей к КПВВ в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка)», – отмечается в отчете наблюдателей миссии.

Кроме того, в отчете сообщается о недопуске из-за того, что не было проведено разминирование. «На блокпосте вооруженных формирований примерно в 3 км к югу от моста в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска) член вооруженных формирований сообщил наблюдателям, что дорога, ведущая в северном направлении, не была разминирована», – говорится в сообщении.