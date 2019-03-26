На Донетчине ранняя весна приблизила сезон клещей: Как уберечь себя и животных (Видео). Новости

В Донецкой области ранняя весна приблизила сезон клещей. Их укус может навредить здоровью и даже лишить жизни. Сейчас украинцы еще в теплой одежде. А вот домашние любимцы уже могут подцепить этого паразита.

Жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) Екатерина выгуливает своего маленького щенка Оскара подальше от клещей – возле дома. В парки ему пока нельзя, потому что от паразитов его еще не обработали. «Пойдем в ветлечебицу, нам скажут, чем лучше, этим и будем обрабатывать. Пока во дворе, первый раз вышли», – сказала она.

Местом сосредоточения клещей являются леса, поляны, парки. Они уже просыпаются и готовы присосаться к коже. Однако, защитить животных можно. Ветеринары советуют специальные капли и ошейники. Но лучше – самостоятельно осмотреть домашних любимцев. «И на ушах, и на паховой области, и на шее, и лопатках. Клещ, он где угодно может быть. У собаки поднимается температура и самое страшное – это когда моча обретает красный цвет», – рассказал начальник государственной больницы ветеринарной медицины Покровска Сергей Лазаренко.

Медики предупреждают, что в зоне риска и люди. Укус безболезненный, распознать его можно по цвету и длине. Пораженный участок тела начинает краснеть, а состояние организма ухудшается. «Высокая температура может быть, головная боль, тошнота, не специфические признаки. Клещи могут переносить опасные возбудители. Клещевой энцефалит может возникнуть или болезнь Лайма», – объяснила врач семейной медицины Елена Бабанская.

Эти болезни могут привести даже к смерти. Специалисты государственного лабораторного центра дают советы, как уберечься от кровожадного паразита. «Спреи есть, но прививок против клеща, конечно, нет. Нужно себя осмотреть. Клещ, который может к вам присосаться, он очень маленький, буквально, как спичечная головка, заметить его очень тяжело», – сказал заведующий Покровским филиалом ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Анатолий Жорин.

Удалить клеща можно самостоятельно, однако, лучше обратиться к врачу. За год в Покровском районе зафиксировали 154 случая нападения клещей на людей.

Источник: ТК «Донбасс»