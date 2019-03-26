Заложники войны: Как живут дети в прифронтовом поселке на Луганщине (Видео). Новости

На Донбассе более двухсот тысяч детей остаются в опасности. Значительная часть населения вдоль линии соприкосновения выехала за время боевых действий. Те, кто остался, – это пожилые люди и многодетные семьи. Такие, как семья Перфиловых, живущая в прифронтовом поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.).

В поселке вокруг – ни друзей, ни спортплощадок. Только разрушенные дома и запущенная местность. 12-летний Саша Перфилов, как и тысячи детей на Донбассе, стал заложником вооруженного конфликта. «Гулять так хочется, а некуда и выйти. Боишься много чего. Тут стреляют, уснуть не можешь никак», – делится он.

«С 15 года фактически все стали разъезжаться и разбегаться. Боятся все за детей, а нам просто некуда ехать и убегать некуда», – говорит многодетная мать Елена Перфилова.

Многодетная семья в начале вооруженного конфликта чуть не потеряла крышу над головой. «Дрова точно также лежали от ворот и досюда, и вот тут упал снаряд. Если бы не дрова – хату снесло», – вспоминает Елена Перфилова.

Восстанавливать жилье не за что. Выбитые окна затянули пленкой, дырявую кровлю Елена ремонтирует самостоятельно. Женщина может рассчитывать только на себя. Любая тяжелая работа на ее плечах. «Те же дрова колю, пилю и уголь ношу, все делаю я и даже гвозди, бывает, забиваю я», – говорит она.

На еду денег не хватает. Работу в селе не найти. Ближайший административный центр – Новоайдар – за 30 км. «Поехать на биржу труда стать, так я больше денег прокатаю, чем мне найдут работу», – сказала Елена Перфилова.

За продуктами первой необходимости Елена идет на пункт выдачи гуманитарной помощи. В село приезжают волонтеры Фонда Рината Ахметова.

Единственное развлечение для Саши – сыграть в мяч с младшими братом и сестрой. Но его детские мечты совсем о другом. «У меня две мечты: на море, где красиво, и в зоопарк животных и там, где еще колесо обозрения и животные рядом. Я никогда не видел», – делится мальчик.

Елена ради детей готова на все. Надеется, что ей хватит сил, чтобы осуществить мечты своих детей.

Фонд Ахметова помогает мирным жителям Донбасса вдоль всей линии разграничения. За время работы масштабной программы – Гуманитарного штаба – выдано более 12 млн продуктовых наборов.

Источник: ТК «Донбасс»