На Луганщине ГСЧС спасли женщину, упавшую в погреб, где ее руку проткнула арматура (Видео). Новости

В селе Подгоровка (Старобельский район, Луганская обл.) чрезвычайники спасли женщину, которая упала в погреб, где ее руку проткнула арматура. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

«26 марта в 11:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу: Старобельский р-н, с. Подгоровка, ул. Подгорная на территории собственного домовладения женщина упала в погреб. Прибыв по указанному адресу, спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что женщина, 1961 г.р., упала в погреб, где ее руку проткнула арматура», – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью пневмоножниц отрезали арматуру и освободили женщину из ловушки. После чего, с помощью спасательных веревок, пострадавшую вытащили на поверхность и передали медицинским работникам.