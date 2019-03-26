Кафе на крыше и панорамный лифт: В Мариуполе появится новый мультицентр (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ко Дню города в Левобережном районе откроется новый мультицентр. В нем будут находиться Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), Пенсионный фонд, ЗАГС и представительства коммунальных предприятий.

Сегодня, 26 марта, представители USAID побывали на строительстве мультицентра. Они давние и надежные партнеры, ведь уже не первый год помогают Мариуполю. Поэтому в городском совете надеются на поддержку и сейчас.

«Порядка 110 рабочих мест здесь будет создано. Соответственно и объем оснащения здесь будет чуть больше. Хотим попросить у партнеров, чтоб эти все 110 рабочих мест были оснащены компьютерами, мебелью и так далее. Ориентировочная сумма больше 10 млн грн», – рассказал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов.

Парковой зоны еще не видно. Растения посадят в апреле, когда потеплеет. А вот внутри работы велись всю зиму. Помещение разделили на комнаты будущих сервисов. Здесь будет и ЦПАУ, и Пенсионный фонд, и ЗАГС, и представительства коммунальных предприятий. Обещают обслуживать более тысячи человек в день. Представители USAID остались довольны увиденным. Говорят, что идея интересная.

«Результаты работы впечатляют. Мы давно сотрудничаем с Мариуполем. Поэтому будем рады помочь и этому проекту», – прокомментировал руководитель отделения проекта, Кемоникс Интернешнл (США) Майкл Стивейтер.

Главной изюминкой мультицентра станет крыша. Здесь будет кафе, зона для занятий и тренингов и смотровая площадка. Однако работы еще много. График пока соблюдается. Рассчитывают, что все работы будут завершены ко Дню города.

Источник: ТК «Сигма»