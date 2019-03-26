Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали компоненты взрывной динамической защиты танка. Новости

На территории Донецкой области неподалеку от дороги между блокпостом незаконным вооруженных формирований (НВФ) и КПВВ Пищевик наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые увидели компоненты взрывной динамической защиты* танка. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 26 марта.

В частности, в разделе «Наличие взрывных устройств» сообщается о следующем. «25 марта члены патруля Миссии впервые увидели 11 блоков (по оценке, компоненты взрывной динамической защиты танка), которые находились в 2 м к югу от дороги между КПВВ рядом с н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) и блокпостом вооруженных формирований вблизи н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», – говорится в сообщении.

* Примечания – Динамическая защита (ДЗ) – разновидность защиты боевых бронированных машин. В общем виде ДЗ состоит из металлических контейнеров, содержащих элемент динамической защиты (ЭДЗ) и размещаемых поверх основной брони танка. ЭДЗ состоит из слоя взрывчатого вещества (ВВ), расположенного между двух тонких металлических пластин. Принцип действия динамической защиты состоит в том, что при взаимодействии боеприпаса с контейнером ДЗ, в результате деформационного реагирования ВВ, происходит его подрыв навстречу снаряду.