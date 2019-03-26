На 70 тыс. грн: В «ДНР» не довезли шезлонги и морозильное оборудование. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки пограничники предотвратили четыре попытки незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) товары на общую сумму более 70 тыс. грн, а также стартовый пистолет. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" помешали четырем попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти морозильное оборудование, автозапчасти, шезлонги и зажигалки в ассортименте на общую сумму более 70 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что товары изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил, с помощью служебной собаки, специально натренированной на поиск оружия, в автомобиле мужчины, который направлялся на НКТ, обнаружили спортивный охранно-стартовый пистолет и 50 капсюлей к нему. Стартовый пистолет правоохранители изъяли, а гражданина передали полиции.

Также пограничники Краматорского отряда зафиксировали 2 случая предложения взятки гражданами за содействие в беспрепятственном пропуске через линию разграничения. О попытках подкупа пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.